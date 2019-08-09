Директор Софии Ротару поведал секреты молодости певицы



В гримерной известной певицы Софии Ротару всегда есть бутылка вина. Как рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров, при этом исполнительница редко пьет алкоголь.

По его словам, организаторы концертов стараются угодить Ротару и заботятся о том, чтобы к ее приезду были приготовлены не только деликатесы, но и хорошее вино. Директор Софии Ротару раскрыл секреты молодости певицы, которой исполнилось 72 года.

Лавров уточнил, что Ротару не курит, ест овощи, зелень и фрукты, которые выращивает сама вместе с помощниками. Если Ротару позволяет себе выпить вино, то только белое и горячее. Лавров рассказал, что «в гримерке всегда есть бутылка вина».

«Лезу в холодильник, — а у нас там всегда изобилие: в каждом городе организаторы оставляют итальянское вино и другие напитки, которые чаще всего остаются нетронутыми, — беру прохладное белое вино. София Михайловна говорит: «Холодное пить не буду! Только горячее!» — отметил директор.

По его словам, пришлось нагревать бутылку под струей горячей воды из-под крана. Кроме того, Лавров рассказал, что Ротару не терпит кондиционеров и останавливается в гостиницах без этих устройств. Как пишет KP.Ru, Лавров добавил, что Ротару любит дорогие украшения, но на сцену надевает бижутерию.

В июне стало известно, что Ротару выступит на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи в августе после длительного молчания. Поклонники певицы радуются предстоящему возвращению артистки на сцену. Организаторы фестиваля «Новая волна» считают, что артистка станет главной звездой на открытии мероприятия. В последний раз Ротару выходила на сцену музыкального конкурса в 2011 году. Тогда она исполнила песню дуэтом с Игорем Крутым.

Ранее София Ротару отказалась от гастролей в России. Как пояснил концертный директор украинской певицы, артистка сделала это, поскольку не хочет подвергать риску свое здоровье.

София Ротару родилась в 1947 году. Творческий путь эстрадной исполнительницы начался в 60-х годах прошлого столетия. В 1988 году Ротару получила звание Народной артистки СССР. Главными хитами певицы в советское время стали композиции «Хуторянка», «Лаванда», «Червона рута» и «Луна, луна». В 2000-е Ротару продолжила завоевывать поклонников такими песнями, как «Я же его любила», «Я назову планету» и «Белый танец».

Сын эстрадной исполнительницы Руслан Евдокименко показал, как певица выглядит в 71 год. Он выложил фотографию артистки в Instagram. Пользователи социальной сети восхитились внешним видом знаменитости — на снимке Ротару выглядела молодо и свежо.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







