Милла Йовович в 3-й раз станет мамой



Голливудская актриса Милла Йовович на своей странице в социальной сети Instagram сообщила, что ждет третьего ребенка.

По словам 43-летней звезды «Обители зла», о беременности она узнала около трех месяцев назад. Она отметила, что была несколько шокирована новостью, так как в 2017 году прервала беременность.

Артистка подчеркнула, что «не хотела привязываться к этому потенциальному ребенку», так как из-за аборта и возраста были большие сомнения насчет здоровья плода.

Йовович рассказала, что последнее время вся семья переживала в ожидании различных анализов.

«Последние несколько месяцев моя семья и я жили как на иголках, ожидая, когда появятся разные результаты тестов, и проводя большую часть нашего времени в кабинетах врачей», — призналась американская актриса.

При этом она артистка рассказала подписчикам, что она ждет девочку. В семье Йовович и режиссера Пола Андерсона уже есть две девочки — Эва Габо Андерсон и Дашиэл Иден.

Напомним, звезда фильма ужасов «Обитель зла», режиссером которого является ее супруг Пол Андерсон, в настоящее время снимается не так много, пишет Infox.ru.

Весной 2018 года вышел фантастический фильм «Мир будущего», в будущем году выйдет триллер с ее участием «Охотник на чудовищ».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







