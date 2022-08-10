Некоторые аэропорты России останутся закрытыми до 17 августа

Russf Авг 10, 2022 Интересное

Согласно решению Росавиации, часть российских аэропортов останутся закрытыми до 17 августа. Речь идет о продлении запрета на деятельность 11 воздушных гаваней, расположенных в центральной и южной частях России.

В частности, закрытыми остаются аэропорты Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Липецка. На юге России пока не функционируют аэропорты в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Перевозчикам предлагают организовывать маршруты, используя альтернативные направления.

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