Андрей Гайдулян тайно женился в Лас-Вегасе

Только месяц назад актер рассказал о своей избраннице. Как оказалось, пара уже тайно сочеталась браком.

В 2017 году Андрей Гайдулян развелся со своей супругой Дианой Очиловой спустя год после оформления отношений. Поклонники были шокированы таким скорым разводом, ведь Андрей и Диана казались идеальной парой. Более того, девушка поддерживала артиста, когда он боролся с онкологическим заболеванием.

Актер Андрей Гайдулян и его экс-супруга Диана Очилова развелись еще в прошлом году. Долгое время поклонники гадали, что же стало причиной разлада пары.

Буквально через три месяца после расставания Андрей Гайдулян появился на публике с 26-летней актрисой Александрой Велескевич. Первое время артист скрывал новую возлюбленную, но позже признался, что еще никогда не был так сильно влюблен. По словам Андрея, девушка сделала его счастливым. При этом артист долгое время добивался расположения девушки.

Как стало известно журналистам, Гайдулян не стал тянуть со свадьбой. Еще в мае этого года Андрей и Александра тайно поженились в Лас-Вегасе, сообщает Super.ru. Пока что артист не дает никаких официальных комментариев по поводу своего нового статуса.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







