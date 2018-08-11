Новый фильм с Джонни Деппом сняли с проката из-за иска на актера

11.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Новый фильм с Джонни Деппом сняли с проката из-за иска на актераМесяц остался до выхода фильма "Город лжи", а компания Global Road Entertainment отменила премьеру картины из-за того, что главную роль в ней исполняет уже ставший скандальным актер Джонни Депп.

Ожидаемый фильм про детектива, расследующего убийства легендарных рэперов своего времени Тупака Шакура и Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, был снят с проката из-за того, что на исполняющего главную роль актера - Джонни Деппа поступил иск в суд по обвинению в избиении.

По информации ВВС, один из членов съемочной группы Грегг Брукс подал на Деппа иск за нападение в апреле 2017 года.

Как сообщалось ранее, американского актера Джонни Деппа обвинили в избиении. Исковое заявление с обвинениями в избиении против голливудской звезды подал член съемочной группы Грег Брукс. Мужчина заявил, что актер дважды ударил его во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле прошлого года.

Кроме того, Деппа ранее обвиняли в попытке спровоцировать драку на съемочной площадке, избиении бывшей жены и употреблении наркотиков. Также в этом году несколько бывших охранников Джонни Деппа подали на него в суд, обвинив голливудского актера в перманентных унижениях и недоплате.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Новый фильм с Джонни Деппом сняли с проката из-за иска на актера"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,436