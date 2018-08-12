Исполнитель хита Despacito ограблен в Испании на 2 млн евро

12.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Исполнитель хита Despacito ограблен в Испании на 2 млн евроПевец Луис Айял Родригес из Пуэрто-Рико, который больше известен под псевдонимом Daddy Yankee, стал жертвой злоумышленника.

Хип-хоп исполнитель Daddy Yankee, прославившейся вирусным хитом Despacito, стал жертвой дерзкого ограбления в испанской Валенсии. Из номера Луиса Айяла Родригеса (Luis Ayala Rodríguez) в отеле злоумышленник вынес все ювелирные изделия, а также наличные деньги.

Во время ограбления репера в номере не было. Грабитель выдал себя за Daddy Yankee, взял ключ от номера и даже попросил сотрудника гостиницы открыть ему сейф.

Лже-Родригес без всяческих препятствий извлек из сейфа драгоценности на сумму более двух миллионов евро. При этом грабитель обчистил рэпера до нитки, украв все наличные деньги на сумму 2,5 тысячи евро.

Менеджеры Daddy Yankee выступили с заявлением, что уже попросили помощи у юристов. При этом представители рэпера отметили, что не могут давать какие-либо комментарии, чтобы не препятствовать ведению следствия, пишет сайт Argumenti.ru со ссылкой на «Свободную прессу».

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