Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сообщили о расставании



Не прошло и восьми месяцев после неожиданной новости о том, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились, как официальные представители пары сообщили об их расставании. Поклонники подозревали, что у пары проблемы, когда несколько недель назад увидели певицу без обручального кольца.

Одна из самых красивых пар Голливуда ― Майли Сайрус и Лиам Хемсворт ― решили расстаться. Такое заявление сделали менеджеры двух звезд, уточнив, что они пока не намерены давать более подробных комментариев, и просят уважать их частную жизнь.

Инсайдеры сообщили, что пара уже несколько недель не живет вместе, а Майли сняла обручальное кольцо, тем самым дав понять, что она окончательно рассталась с Лиамом.

Пока непонятно, с кем останутся многочисленные животные, которые ранее жили в их особняке в Беверли-Хиллз. Помимо собак и кошек, там можно увидеть даже поросенка.

«Лиам и Майли договорились расстаться. Постоянно развиваясь, меняясь, как партнеры и личности, они решили, что это лучшее, что они могут сделать, пока сосредоточены на самих себе и своей карьере», ― сообщил сотрудник команды Сайрус.

Новость удивила поклонников двух звезд. Они уже начали писать в комментариях под последними постами певицы и актера сообщения с просьбой одуматься и попробовать сохранить отношения. «Этого просто не может быть, вы ― самая лучшая пара на свете, как так?», «Почему жизнь несправедлива? Я не верю в любовь», ― пишут подписчики.

Отметим, что есть и те, кто порадовался за Лиама. Многие говорили о том, что Майли ему не пара, а ее неадекватное поведение, которое она демонстрирует последние годы после перезагрузки музыкальной карьеры, явно пагубно влияет на их отношения. Сайрус периодически провоцирует сексуальными нарядами, скандальными историями и неожиданными выходками.

К слову, певица и актер познакомились десять лет назад, после чего у них завязался бурный роман, который обсуждал весь мир. Исполнительница роли в сериале «Ханна Монтана» и звезда «Голодных игр» идеально подходили друг к другу и были неразлучны. Дело шло к свадьбе, которая была назначена на 2012 год, но затем влюбленные приняли решение разойтись. Они возобновили отношения в 2015 году, а в конце 2018 года поженились, организовав тайную церемонию для родных и близких.



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