На Ярмольника подали в суд



Федеральная служба охраны решила судиться с Леонидом Ярмольником, потребовав от актера выплаты свыше 800 тысяч рублей. Причиной обращения ФСО в суд послужил поврежденный в 2016 году в ДТП Mercedes, рассказала Агентству городских новостей "Москва" пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

"В иске указывается, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло ДТП с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО", — подчеркнула она.

По словам представителя суда, страховая компания уже внесла часть средств за ремонт поврежденного автомобиля. Оставшуюся сумму ФСО намерена взыскать с виновника ДТП.

Ярмольник также подтвердил сообщения о претензии ФСО.

"Страховая компания давно уже все выплатила им. Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск. Суда с ФСО я не опасаюсь", — заявил артист.

Ярмольник добавил, что готов судиться с ФСО, чтобы разобраться в деталях инцидента. Артист отметил, что считает ситуацию с разбирательством странной.

"Мне адвокат сказал, что срок исковой давности по таким делам три года, но все равно ситуация странная. Суд разберется", — добавил он.

Ярмольник уточнил, что планирует продолжать съемки, несмотря на судебное разбирательство.



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