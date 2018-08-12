Как работать удаленно?

С чего начать? Как зарабатывать деньги из любой точки мира? Для этого существует множество методов, и это не требует больших инвестиций - в основном все, что вам нужно, это компьютер, правильное программное обеспечение и некоторые маркетинговые ресурсы (если вы не можете самостоятельно освещать многие темы, такие как продвижение в социальных сетях или создание веб-сайта).

Графика

Если у вас есть навыки рисования или вы хорошо знаете Photoshop, вы можете попробовать, выполняя графические проекты. Вы можете получить около 2-5 тысяч рублей за хороший дизайн веб-сайта.

Программирование

Если у вас строгий ум, вы знаете html, php, css или другие языки, то можете начать создавать веб-сайты или мобильные приложения. Программисты зарабатывают много - от нескольких до десятков тысяч для проекта.

Создание рекламных текстов (копирайтинг)

Многие компании не могут заниматься написанием контента на веб-сайты или в блог. Вы можете заработать на написании текстов, не выходя из собственного дома. Также можно работать, как редактор удаленно.

Коррекция текста

Коррекция текста - исправление опечаток и ошибок в предложениях. Если у вас все в порядке с грамматикой, то коррекция текстов может стать дополнительным заработком.

Ведение блога

Ведение блога - это популярный способ зарабатывания денег в последнее время, хотя не каждый может зарабатывать действительно приличные деньги. У вас должно быть много времени, чтобы публиковать блоги их регулярно, и для этого они должны быть полезными для читателя.

Создайте стартап

Если у вас есть идея о том, как решить общедоступную проблему, вы можете настроить онлайн-запуск. Возможности бесконечны, поэтому стоит начать заниматься тем, что вам больше всего нравится, и в чем вы считаете себя компетентным.

Виртуальный помощник - это основано на том факте, что вы делаете работу для какого-то предпринимателя, например, написание писем, поиск информации в Интернете, создание баз данных, поиск клиентов и субподрядчиков, организация встреч, бронирование помещений, планирование поездок и т. д.

Интернет-магазин

Вы можете продавать то, что только приходит в голову - добавки, книги, одежда, здоровая пища, шины. Здесь, однако, вам нужно подготовиться к инвестициям.

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