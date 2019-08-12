СМИ узнали о долгожданной свадьбе Бондарчука и Андреевой



Актриса театра и кино Паулина Андреева и кинорежиссер Федор Бондарчук собираются узаконить свои отношения. Планируется, что долгожданная свадьба состоится в сентябре. Об этом пишет издание StarHit.

По данным издания, в течение нескольких лет поклонники знаменитой пары ждут их свадьбы. По некоторой информации, 52-летний режиссер давно сделал предложение своей возлюбленной, однако из-за насыщенного рабочего графика звезды шоу-бизнеса никак не могли определиться с датой.

Как сообщает портал, церемония бракосочетания назначена на начало осени, но в настоящее время неизвестно о точной дате и месте. Режиссер и актриса пока никак не комментируют эту тему.

Напомним, три года назад СМИ уже сообщали о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой. Тогда один из приятелей отца 30-летней артистки рассказал, что режиссер без ума от возлюбленной и собирается сделать ей предложение. Впрочем, эти сообщения оказались слухами.

О романтических отношениях Бондарчука и Андреевой стало известно в начале 2016 года. Поклонники заметили, что режиссер стал оказывать знаки внимания артистке и даже пригласил ее в свою авторскую программу «Кино в деталях». Официально тандем подтвердил отношения, появившись на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.



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