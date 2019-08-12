СМИ узнали о долгожданной свадьбе Бондарчука и Андреевой

12.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ узнали о долгожданной свадьбе Бондарчука и Андреевой
Актриса театра и кино Паулина Андреева и кинорежиссер Федор Бондарчук собираются узаконить свои отношения. Планируется, что долгожданная свадьба состоится в сентябре. Об этом пишет издание StarHit.

По данным издания, в течение нескольких лет поклонники знаменитой пары ждут их свадьбы. По некоторой информации, 52-летний режиссер давно сделал предложение своей возлюбленной, однако из-за насыщенного рабочего графика звезды шоу-бизнеса никак не могли определиться с датой.

Как сообщает портал, церемония бракосочетания назначена на начало осени, но в настоящее время неизвестно о точной дате и месте. Режиссер и актриса пока никак не комментируют эту тему.

Напомним, три года назад СМИ уже сообщали о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой. Тогда один из приятелей отца 30-летней артистки рассказал, что режиссер без ума от возлюбленной и собирается сделать ей предложение. Впрочем, эти сообщения оказались слухами.

О романтических отношениях Бондарчука и Андреевой стало известно в начале 2016 года. Поклонники заметили, что режиссер стал оказывать знаки внимания артистке и даже пригласил ее в свою авторскую программу «Кино в деталях». Официально тандем подтвердил отношения, появившись на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "СМИ узнали о долгожданной свадьбе Бондарчука и Андреевой"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,214