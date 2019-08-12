Шнуров в стихах посмеялся над провалом «оппозиции», давшей халявный концерт на митинге в Москве



Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил прошедшему на проспекте Сахарова санкционированному митингу так называемой «оппозиции» 10 августа стихотворение, уличив участников этого мероприятия в стремлении к халяве. Соответствующие строки он опубликовал в своем профиле в Instagram.

Шнуров посвятил новые строки прошедшему в Москве митингу «оппозиции», а точнее рэперам и журналистам, которые стали участниками мероприятия.

«Бейся бит, и песня лейся. Дудь, Парфенов и Мирон топят за протест под Фейса. С ними на халяву тыщи», — иронично написал Шнур, заметив, что многие участники митинга-концерта пришли на проспект Сахарова ради халявного выступления артистов, концерты которых стоят больших денег.

Лидер группировки «Ленинград» для того, чтобы «тысяч сто собрать тусу», предложил звать Rammstein. Шнуров также выразил уверенность в том, что если бы организаторы митинга-концерта могли бы брать деньги, то смогли хорошо заработать.

Напомним, 10 августа в столице на проспекте Сахарова прошел санкционированный митинг так называемой «оппозиции». Его участниками стали всего лишь 20 тысяч человек, хотя организаторы называли цифру значительно выше — сто тысяч. Около 15.00 по московскому времени люди, пришедшие на публичное мероприятие, уже начали расходиться. «Оппозиция» превратила политическую акцию в «вечеринку» для подростков, которые пришли в центр Москвы только ради бесплатного концерта Face.

Поводом для проведения незаконных митингов стал недопуск сторонников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Так, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 15% «брака» от общего количества голосов, кроме того, она использовала в своих избирательных листах подписи мертвецов и организовала штаб по рисовке поддельных подписей.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







