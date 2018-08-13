Марина Анисина рассказала о подлоге в передаче «Пусть говорят»

Только успели все дух перевести и немного подзабыть о страстях вокруг наследства Никиты Джигурды, как снова вышла в эфир программа, посвященная этой теме. 14 февраля 2016 года от черепно-мозговой травмы умерла Людмила Браташ. Последними, кто видел ее живой, стали ее водитель Дмитрий Куронов и его жена. Все наследство она оставила Никите Джигурде, а, по его словам, это 800 млн рублей. Однако знакомые Людмилы сомневаются, что у нее были такие деньги.

На чем разбогатела Людмила Браташ? В 90-е она получила астрономические сумму за организацию полетов ВИП-персон. Так она работала до 2000-х. Потом известные люди купили частные самолеты и стали летать сами, в ее услугах они больше не нуждались. Однако ей удалось заработать поистине большие деньги, так что она жила в хороших условиях.

На наследство Браташ претендовала и ее сестра Светлана Романова. Однако Кунцевский суд постановил, что Джигурда является единственным наследником. Но страсти вокруг этой истории не утихают.

Сегодня в своем микроблоге Марина Анисина выступила с заявлением, что в программе Первого канала «Пусть говорят» в очередной раз показали выпуск, который не имеет к настоящему времени никакого отношения. В шоу звучит информация, согласно которой еще неизвестно, кому официально принадлежит наследство.

«Мой спокойный отдых прервала программа «Пусть говорят,»нежданно -негаданно информацию прошлого года выдают за актуальные события.Ребята !Эй!! Уже давным -давно суд опровергнул многие лживые заявления Романовой и завещание признано действительным!!!.Мос ГорСуд встал на нашу сторону, признал завещание юридическим документом и решение Кунцевского суда вступило в силу!!!!!А первый канал проснулся и вводит в заблуждение народ, вырезая из эфира предоставленные нами неопровержимые доказательства вины Романовой.Истинные документы по сути не показали.Хотя они были вписаны в договор, условия которого первый канал нарушил.Но спасибо хоть дали рассказать про Антонину Саврасову, которая в каждой бочке затычка.Она внесла много смуты и негатива из-за своих корыстных целей!Когда в программе ,за пределами студии ,дают спокойно говорить только одной стороне ,чтобы взбудоражить,подковырнуть Джигурду, — это свинство !Я понимаю, им нужно продолжение,без него шоу не будет!Никита Борисыч ,как все гениальные артисты ,очень ранимый человек.Он лично от Люси Браташ знает,кто такая на самом деле Светлана Романована …Нас не свернуть!Очень обидно, что первый канал,да и не только первый, оскорбляет известных людей и даже икон нашей страны,как Алла Пугачёва, ради рейтинга», — написала экспрессивно Марина Анисина в своем микроблоге.



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