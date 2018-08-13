Иван Жидков требовал, чтобы возлюбленная шла работать сразу после рождения ребенка

Этим летом Иван Жидков расстался с Лилией Соловьевой, которая незадолго до этого подарила ему сына.

В середине октября прошлого года Иван Жидков и Лилия Соловьева стали родителями: у пары родился сын. Поклонники ждали скорой свадьбы новоиспеченных родителей, но вместо этого Иван и Лилия расстались. В середине июня пара дала понять, что они больше не вместе.

На прошлой неделе стало известно, что актер Иван Жидков расстался со своей возлюбленной Лилией, которая восемь месяцев назад родила ему сына. Артист прокомментировал расставание с девушкой.

Лилия не хотела говорить о причинах расставания с Иваном, а актер, в свою очередь, не самым лестным образом отзывался об экс-возлюбленной и даже говорил о том, что хотел бы забрать у нее маленького сына. Наконец Лилия решила дать интервью и рассказать, что на самом деле стало причиной их разлада.

По словам девушки, сразу после рождения малыша Иван стал упрекать ее из-за внешнего вида. Артисту не нравился стиль Лилии. «К замечаниям по поводу моего внешнего вида я привыкла, Ивану постоянно не нравилась одежда, которую я выбирала. Научилась пропускать мимо ушей», — отмечает девушка.

Однако если к таким замечаниям Соловьева привыкла, то другие требования Жидкова вызывали у нее недоумение. Сразу после родов Иван хотел, чтобы девушка вышла на работу и занималась саморазвитием.

«Говорил: «Я знаю кучу мам, которые развивались как личности. Только родили, сразу — работать!» Я молчала, потому что прекрасно понимала, о ком он говорит, но сомневалась, что это правильно. То, что я сижу дома и занимаюсь ребенком, мне ставилось в укор много раз. Хотя из начальной установки — дом и дети для меня главное — тайны никто не делал. Это же не означает нежелания развиваться! Просто всему свое время. Но понятие о времени у нас тоже, увы, было разным. Однажды Ваня сказал: «Степе уже два месяца, а ты продолжаешь сидеть дома!» — рассказала Лилия в интервью изданию «Коллекция Караван историй».



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