Шепелев поведал о возмутительном поступке сына Фриске



Телеведущий Дмитрий Шепелев поведал о возмутительном поступке сына Платона. Своими мыслями он поделился на своей странице в Instagram.

Шепелев продолжает рассказывать в соцсетях о непростой жизни отца. В этот раз он поделился с подписчиками историей о поступке шестилетнего Платона, который его возмутил.

Телеведущий наблюдал за игрой сына и заметил, что компанию ему хочет составить другой мальчик. Малышу было около трех лет, и Платон не захотел совместно с ним проводить время.

«Наверное, потому что мал, — рассуждает Шепелев. — Небольшая сутолока, и вот я вижу, как сын, устав уворачиваться от навязчивого мальчика, замахивается на него рукой. Не чтобы ударить, а чтобы испугать. Замахивается прямо перед лицом трехлетки. «Платон!» – я прошу его немедленно подойти ко мне».

Отец признался, что был возмущен поступком Платона. В беседе с сыном он попытался объяснить, что так поступать нельзя.

«Признаюсь, я совершенно не ожидал, что сын способен так поступить, — написал ведущий в соцсети. — Чувствую, что теряю терпение, вижу, что мои слова не доходят».

В какой-то момент Шепелев захотел продемонстрировать ребенку, как это неприятно, когда кто-то проявляет силу. Ведущий был готов показательно замахнуться рукой, но вспомнил, что эти же методы использовал его дед. Родитель сделал вывод: манеры передаются из поколения в поколение, но каждый может это изменить, пишет «Дни.ру».

«Я хочу пожелать нам, родителям, мудрости, — обратился он к фанатам. — Того, что называют словом «осознанность», чтобы взять из прошлого только верное и оградить наших детей от того, что обижало нас, когда мы сами были детьми».

Поклонники поинтересовались, чем закончилась история с уроком Платону.

«Напомнил ему о том, что не так давно ему тоже было три и он тоже хотел играть со взрослыми, — ответил Шепелев. — Попросил принести мальчику извинения».

Напомним, Платона Шепелеву родила певица Жанна Фриске. Однако мать мальчика умерла после борьбы с раком в течение нескольких месяцев.



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