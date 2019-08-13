Собчак пояснила свою страсть к брендовым вещам



Телеведущая Ксения Собчак объяснила свое пристрастие к брендовым вещам. По ее словам, они придают ей уверенности. Журналистка поделилась с подписчиками социальной сети Instagram своим новым образом.

«Взгляд: цель вижу — препятствий не замечаю! Уверенности придают: платье Jil Sander, очки Etro, серьги Chaumet,часы Jaquet Droz и босоножки Barbara Bui», — подписала фотографию телеведущая.

Мнение подписчиков звезды разделились. Некоторым очень понравился образ телеведущей. Они отметили, что Собчак хорошо выглядит в этих вещах.

«Очень стильно, как всегда!» — считает olgadmitrieva2019.

Другие же раскритиковали Собчак, заявив, что она выглядит очень уныло и скучно, поскольку является некрасивой моделью.

«Странная вещь — вроде и шмотки нормальные, но почему так все смотрится неинтересно и уныло!? Неужели только потому, что модель не так хороша собой», — написала verdi3535.

«Вроде все хорошо, но уныло», — skamirna.

«Ксюша стала одеваться как бабушка», — natalyabronzova.

Ряд комментаторов удивился, как можно придавать такое значение вещам, ведь принято восхищаться внутренним миром человека, а также его характером.

Ранее авторы Telegram-канала Dark Cosmo написали, что Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили пожениться в сентябре.

Отметим, что скандальный блогер Лена Миро заявила, что у телеведущей Ксении Собчак, актрисы Оксаны Лаврентьевой и продюсера Яны Рудковской «поролон вместо мозга». Миро считает, что ее коллеги по цеху являются «черными дырами» российского шоу-бизнеса.



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