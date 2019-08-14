Эксперт рассказала, почему Шепелев не показывает родным Фриске сына Платона



Телеведущий Дмитрий Шепелев уже несколько лет не дает отцу и матери своей гражданской супруги Жанны Фриске видеться с их внуком Платоном из-за личных взаимоотношений участников этой истории, заявила экстрасенс Кристина Гросс.

По ее словам, история «абсурдна своей беспринципностью и нелогичностью». Специалист напомнила, что Шепелев занял непримиримую позицию в вопросе встреч сына Платона с родственниками со стороны матери и отступать не намерен. Как пишет издание «Дни.ру», эксперт считает, что в мире шоу-бизнеса значимую роль играет зависимость от больших благ, славы и успеха.

Эксперт объяснила, почему Шепелев не показывает родным Фриске сына Платона. В основе конфликта, по мнению экстрасенса, заложена «нелицеприятная тайна», поэтому официальным путем конфликт разрешить не удастся.

Гросс считает, что позиция Шепелева может больно ударить по нему самому: она скажется на его карьере, а рано или поздно бабушка и дедушка добьются, чтобы снова видеться со своим любимым внуком.

Напомним, Шепелева обвинили в продаже фотографий смертельно больной Фриске. Об этом рассказала подруга исполнительницы, продюсер Олеся Сазыкина.

По ее словам, знаменитый ведущий продемонстрировал свою непорядочность во время болезни звезды. Она вспомнила, как Фриске говорила о том, что если у нее ничего не сложится с Шепелевым, сумеет воспитать сына сама. Шепелева обвинили в продаже фотографий смертельно больной Фриске, якобы шоумен продавал представителям средств массовой информации снимки и видео, на которых была запечатлена умирающая от рака мозга артистка. На одном из таких роликов он якобы заработал миллион рублей. Сазыкина считает не менее мутной историю с пожертвованиями на лечение Фриске, который собирал «Русфонд». Все деньги, по ее словам, распределял именно Шепелев, и только он знает, сколько и куда было израсходовано. Кроме того, продюсер подчеркнула, что за несколько часов до смерти певицы шоумен уехал из России вместе с ребенком.

Ранее шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев, пожаловался на «коллапс» в своем Instagram после смерти жены — певицы Жанны Фриске. Он обратился к подписчикам в социальной сети. По словам Шепелева, новая волна травли началась после выхода передачи, посвященной годовщине смерти Жанны Фриске. Телеведущий указал, что он получает множество злобных комментариев, таких как «гори в аду, гнида» или «чтобы ты сдох, мразь».

Шоумен уточнил, что чаще всего такие комментарии пишут женщины, которые кажутся приличными. Шепелев ответил женщинам, устроившим ему травлю после передачи о Жанне Фриске. Он попросил подписчиков не писать ему негативных комментариев. Шепелев подчеркнул, что имеет право не рассказывать о своей жизни с Фриске, так как это личная информация.

Напомним, Жанна Фриске стала известной в России во времена выступления в составе группы «Блестящие». После ухода из коллектива Фриске успешно занималась сольной карьерой.

В 2013 году благотворительная организация Русфонд собрала 69 миллионов рублей на лечение Фриске. Русфонд перечислил 11 млн рублей на счет клиники, где лечилась певица, еще 32 млн рублей по просьбе певицы направили на лечение тяжелобольных детей. На счет певицы перечислили 25 миллионов рублей.

Фонд получил отчет о тратах на сумму 3,4 миллиона рублей, отчитаться о тратах 21,6 миллиона рублей семья певицы не смогла. По решению суда, полученные средства семья Фриске – ее родители и сын Платон — должна была вернуть «Русфонду». Однако на счетах семьи денег не оказалось, тогда приставы обратили внимание на загородный дом в Истринском районе, который обошелся семье в 38 миллионов рублей.

Направленные на погашение долга 7,9 миллиона рублей были выручены за счет продажи доли Платона, которого представляет его отец Дмитрий Шепелев, в наследстве. Теперь сын Фриске не является должником перед Русфондом, однако семья погасила лишь 11,5% всей задолженности.

Отец Фриске Владимир заявил, что ничего не знает о действии приставов и не намерен обсуждать инцидент. При этом Владимир Фриске потребовал от адвокатов вернуть 8 млн рублей, которые семья заплатила за их услуги.



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