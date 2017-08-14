Полезные советы при выборе смартфона

С тех пор, как смартфоны овладели умами пользователей по всему миру, все производители бытовой электроники начали предлагать свои модели. Вы не можете не признать, что есть что-то магическое в этом сенсорном экране дисплея, который превращает серфинг в интернете в нечто гораздо более интимное.

По этой причине уже вряд ли найдется пользователь, который бы сомневался в пользе владения личным смартфоном. И поскольку покупка телефона всегда была важным моментом в нашей жизни, что говорить о покупке своего первого смартфона. Некоторые люди принимают свои решения более легко, чем другие, но это не всегда является гарантией успеха. Если вы хотите чувствовать себя счастливым после покупки смартфона вы должны рассмотреть некоторые вещи, прежде чем войти в магазин. Не забывайте и о важности аксессуаров, которые доступны на сайте в большой ассортименте.

Вот на какие моменты следует обратить внимание:

1. Операционная система

iOS является самой надежной продукцией мобильных платформ, но Android файлы телефонов предлагают больше функций и значительно более дешевое решение.

2. Приложения

Причины, почему люди покупают смартфоны и другие приложения? В настоящее время, много приложений есть для iOS, но для OS Android существует большое количество бесплатных приложений, и для тех, кто предпочитает Windows Phone 7 хорошо знать, что платформа развивается довольно быстрыми темпами, и, возможно, это тоже заслуживает внимания

3. Дисплей

Размер дисплея должен соответствовать вашим потребностям и желаниям. Здесь нет неправильного или правильного решения. Большинство людей выбирают модели с 3-, или 4-дюймовым дисплеем, но главное не размер дисплея, а плотность пикселей.

4. Камера

Смартфоны начинают постепенно вытеснять фотоаппарат. Если вы ищете телефон, который делает качественные фотографии, вам нужно выбрать модель минимум с 10-мегапиксельной камерой и возможностью записи HD-видео. Также камера должна иметь автофокус.

Также не стоит забывать о таких моментах, как: процессор и объем оперативной памяти, цвет, аккумулятор, и, конечно же, цена.

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