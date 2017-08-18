Советы начинающим трейдерам

Добро пожаловать в захватывающий мир Форекс! При переходе через наши учебные пособия и учебники, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми бесценными знаниями. Эти секреты могут улучшить ваш образ мышления о рынке форекс.

Каждый успешный форекс-трейдер должен иметь дисциплину, технику и развивать свой стиль. Это требует времени и самоотверженности, но каждый бит усилий стоит того! Как вы будете делать эти шаги, шансы для успешной торговли будут значительно улучшаться, и вы узнаете секреты форекс торговли.

Наступайте осторожно на незнакомую территорию! Не делайте ошибку большинства начинающих. Например, они слышали какой-то слух и вкладывают все, что имеют, в надежде получить все легко и быстро. Как начинающий трейдер, вы должны начать с небольшого. С терпением узнайте все, что можно, изучите несколько инструментов, прежде чем начать торговать. Узнайте также о том, как избежать проскальзывание на форекс.

Держите ваш капитал! Быстрые успехи есть, но настоящий успех в торговле приходит со временем и опытом. Помните: оставайтесь выдержанным в этой отрасли, что достигается за счет дисциплины и знания, через уверенность входа и выхода из рынка.

Знаете ли вы причину номер один, почему трейдеры отказываются от торговли? Они несут тяжелые потери, потому что не включают стоп-лосс стратегии. Это так просто. Если вы не знакомы со стоп-лосс, убедитесь, что вы его понимаете полностью, пока не стало слишком поздно.

Создайте свою систему торговли. Точно так же, как каждый человек имеет свои собственные отпечатки пальцев, так и каждый трейдер имеет свой собственный стиль. Необходимо создать и развить свой собственный стиль. Изучайте успехи других, и вы сможете этого добиться!

Понаблюдайте за тем, как ваш выигрыш растет! Среди самых важных вещей стоит помнить, как начинающему трейдеру, что не нужно закрывать прибыльные сделки слишком рано. Избегайте принятия решений, основанных на страхе и нетерпении.

Знайте, когда нужно все исправить! Когда позиция оказалась прибыльной, посмотрите на нее внимательно. Если необходимо, измените ваш стоп-лосс перед входящей ценой для того, чтобы получать прибыль.

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