Пирцхалава поведал о ссорах и скандалах на «Фабрике звезд»



Певец Ираклий Пирцхалава сравнил телепроект «Фабрика звезд» с мексиканским сериалом.

Пирцхалава стал востребованным и популярным артистом благодаря участию в проекте в 2003 году.

«Фабрика» для меня — целый мексиканский сериал: ссоры, скандалы, драки, любовь, тепло и дружба. Я вспоминаю все очень душевно», — написал исполнитель в колонке для портала Teleprogramma.pro.

Пирцхалава отметил, что, в отличие от некоторых других участников телепроектов, его не захлестнула волна славы. Он признал, что тщеславие есть у каждого человека, но некоторые это отрицают.

Исполнитель вспомнил, что его начали узнавать после песни «Вова-чума». Более лиричные композиции «Так не бывает» и «Сделай шаг» были созданы потом. Музыкант подчеркнул, что теперь он стал взрослым мужчиной, а не веселым парнем из «Фабрики».

Пирцхалава заявил, что нет ничего, за что ему было бы стыдно. По словам исполнителя, он всегда был честным по отношению к коллегам и слушателям, ничего не скрывал и до сих пор «открыт».

«Сегодня, когда молодые артисты говорят «у тебя другой статус, к тебе по-другому относятся», я улыбаюсь, потому что, действительно, уже не помню, каково это — быть на их месте», — сообщил исполнитель.

Певец пишет, что завоевать любовь зрителя раньше было труднее, так как «основная известность шла от ТВ и радио». В настоящее время, по его словам, прославиться можно, «вообще не выступая», а также благодаря Интернету.

Пирцхалава заявил, что в настоящее время работает с отцом Серафимом над проектом Metamorfosi.

«Это музыкальный фильм о Боге. Монах Серафим поет на арамейском языке», — рассказал исполнитель.

Ранее Газета.ru сообщила, что композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал, как пережил «Фабрику звезд», и подтвердил слухи о конфликте с руководством Первого канала.



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