Друг Джигарханяна озвучил причину госпитализации артиста



Народный артист СССР Армен Джигарханян, об экстренной госпитализации которого заявили СМИ, проходит плановую профилактику, острых заболеваний у него нет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.

«Никаких острых заболеваний нет, у него просто плановая профилактика. Никакой реанимации нет. Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет», — рассказал Согомонян.

14 августа СМИ сообщили об экстренной госпитализации Джигарханяна.

В октябре 2018 года Согомонян рассказал, что Джигарханян был доставлен в больницу, где пробудет около двух недель.



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