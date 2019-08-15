Режиссер Панфилов опроверг данные о своем инфаркте



Известный советский и российский режиссер Глеб Панфилов опроверг слухи о своем инфаркте.

Режиссер рассказал журналистам KP.Ru, что находится дома, а не в больнице, как ранее сообщали некоторые СМИ. Он пояснил, что занимается монтажом своего фильма «100 минут из жизни Ивана Денисовича».

Панфилов объяснил, что действительно был в больнице: ездил на прием к врачу. Запланирован еще один визит, однако режиссер подчеркнул, что это профилактические поездки.

«Организм просит отдыха, а отдыхать некогда. Все лето работал. Был съемочный период, озвучивание, запись музыки», — объяснил Панфилов.

Поездки к врачу нужны, чтобы «хватило силенок завершить фильм», подчеркнул режиссер.

Также Панфилов рассказал о самочувствии своей супруги Инны Чуриковой, которая в июле получила травму во время спектакля. По его словам, сейчас актрисы все в порядке со здоровьем. Панфилов опроверг информацию, что она споткнулась на сцене из-за проблем с глазами.

«Осветительный прибор был повернут не в ту сторону и четыре квадратных метра сцены оказались в темноте. Кто-то просто сбил свет, поэтому она упала», — отметил Панфилов.

Ранее Инна Чурикова опровергла информацию о госпитализации своего супруга. Она заявила, что он просто советовался со своим лечащим врачом, сообщает телеканал «360».



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