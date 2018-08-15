Запашный спросил у Вайкуле где ее совесть

15.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Запашный спросил у Вайкуле где ее совесть
Дрессировщик Эдгард Запашный обрушился с критикой на слова певицы Лаймы Вайкуле о Крыме и Советском Союзе, сказанные ею перед концертом в Одессе.

Исполнительница заявила, что ни за какие гонорары не будет выступать в Крыму, поскольку европейцам это запрещено. Кроме того, Вайкуле призналась, что рада распаду Советского Союза.

Распашный подчеркнул, что без СССР Вайкуле не пела бы на русском языке, который ее «кормил и поил». Дрессировщик отметил, что Вайкуле так и не создала узнаваемой песни на латышском языке.

Запашный призвал Вайкуле «иметь совесть» и признать, что полуостров стал частью России. Или же иметь мужество отказаться от поездок по стране.

«Крым — это территория России, и имейте совесть это признать либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще, если ваши взгляды расходятся с нашими!!!, — цитирует Запашного газета «Известия».

Ранее директор Лаймы Вайкуле заявил, что слова артистки «раздули и перекрутили». Об этом писала RT.

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