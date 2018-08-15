Вскрылись подробности о новом муже Поклонской

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая сегодня трудится в Госдуме, всегда самым тщательным образом скрывает свою личную жизнь. По этой причине до последнего ничего не было известно о ее желании вновь сыграть свадьбу.

Однако рано или поздно все тайное становится достоянием общественности. Так, удалось выяснить, что 11 августа в Крыму прошла свадьба Натальи Поклонской, избранником которой стал руководитель аппарата российского омбудсмена Иван Соловьев.

Никаких пышных торжеств устроено не было. Молодожены старались полностью абстрагироваться от того, чтобы привлечь внимание репортеров. Впрочем, на количестве гостей церемонии бракосочетания данный момент не слишком сильно сказался. Поздравить Наталью и Ивана прибыли не только родственники, но и коллеги Поклонской по парламенту и прокуратуре.

Тем временем о новом супруге Поклонской вскрылись доселе неизвестные факты. Так, выяснилось, что он старше своей жены на девять лет. Ранее Соловьев работал в налоговой полиции, тогда как затем руководил аппаратом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Ранее он уже находился в браке, но развелся. Сейчас Соловьев является многодетным отцом - от предыдущих отношений у него трое детей. В свою очередь Поклонская воспитывает одного ребенка.

Сама же Наталья Поклонская на все вопросы об изменениях в своей личной жизни отвечает уклончиво. Она объясняет это нежеланием посвящать окружающих в детали.

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