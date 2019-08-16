Юрий Шатунов не захотел петь «Белые розы» и отрекся от «Ласкового мая»



45-летний российский певец Юрий Шатунов полностью расстался с творческим наследием знакового поп-проекта "Ласковый май". Информация об этом появилась в Instagram создателя группы, продюсера Андрея Разина.

"Как руководитель группы "Ласковый май", официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни", - сообщает Разин. Добавляя, что, кроме того, через своего представителя Шатунов запретил исполнять песни, которые он написал для "Ласкового мая".

"От группы "Ласковый май" он отказался", - печально информирует продюсер.

По словам Разина, представители правообладателя официально обратились к Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы "Ласковый май", "на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах".

И на основании вышеизложенного продюсер вынужден заявить, что теперь песни "Ласкового мая" можно будет услышать только на официальных концертах с его, Разина, участием.

"Многие спрашивают: "Будет ли петь Шатунов песни "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" на своих концертах?" Вынужден заявить, что все 27 произведений группы "Ласковый май", включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права", - шокирует поклонников продюсер. Повторив, для закрепления, видимо, что Юрий "публично отказался от них и теперь будет исполнять исключительно свой репертуар".

"Поэтому, - предупреждает и предостерегает Разин, - покупая билеты на концерты Юры Шатунова, зрители, а также рекламодатели должны учитывать, что отныне на его концертах будут звучать только новые песни, написанные им".

А ввиду того, что нынешние правообладатели произведений "Ласкового мая" выплатили 890 000 долларов, "за использование в рекламных целях, а также исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромные штрафы".

При этом продюсер не стал вдаваться, что за собака пробежала между ним и Шатуновым.

Юрий Шатунов родился в 1973 году в Кумертау, Башкирия. После ухода из "Ласкового мая" выпустил восемь сольных альбомов, последний - в прошлом году. Снялся в ситкоме "Счастливы вместе".



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