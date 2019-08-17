Лолита вступилась за Повалий и осудила политику Зеленского



Певица Лолита Милявская раскритиковала политику президента Украины Владимира Зеленского. Она поддержала свою украинскую коллегу Таисию Повалий, которой отказали в проведении концерта в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве в декабре 2019 года.

Как передает «Газета.Ru», директор концертной площадки Роман Недзельский заявил, что реклама выступления Таисии Повалий является «спланированной провокацией». Певица обратилась за помощью к своим поклонникам в социальной сети Instagram.

«Я прошу вас, мои искренние и чистые поклонники, сказать свое слово против лжи и несправедливости», — написала Таисия Повалий.

Лолита Милявская в комментариях поддержала коллегу. Она раскритиковала президента Украины. По мнению артистки, на приход Владимира Зеленского к власти многие возлагали надежды, однако ничего не изменилось.

«Когда закончится безумие, которое делит людей на «красных и белых». Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили», — написала Лолита в комментариях.

Летом 2019 года Лолита с гастролями посетила Донбасс. Позже она поделилась переживаниями после выступлений в Луганске и Донецке и посещения разрушенного обстрелами Дебальцево. Также она рассказывала о своем отношении к президенту Украины. Лолита подчеркивала, что знает Зеленского только как «чудесного актера, продюсера и замечательного, талантливого человека», но говорить о нем как о главе государства пока рано.

Весной 2019 года, когда Владимир Зеленский был избран президентом Украины, Милявская заявляла, что отправится в Киев. В апреле 2017 года украинские пограничники не пустили Лолиту в страну. Поводом для запрета стало выступление бывшей участницы кабаре-дуэта «Академия» в Крыму в 2015 году.



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