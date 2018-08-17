Джордж Мартин рассказал, почему убивает главных героев «Игры Престолов»



Писатель Джордж Мартин в эфире телеканала PBS ответил на один из самых популярных вопросов, объяснив, почему он убивает главных героев саги "Песнь льда и пламени".

Ранее СМИ подсчитали, что в снятом по сюжету романов Мартина сериале "Игра Престолов" за семь сезонов погибли более сотни персонажей, включая главных героев.

По словам Мартина, на подобный подход к написанию сюжета его вдохновил британский писатель, автор "Властелина колец" Джон Толкин.

"И тут Гэндальф (персонаж вселенной Властелина колец — Прим.ред.) умирает! Я даже не могу описать, как меня это потрясло в 13 лет. Нельзя убить Гэндальфа. Ведь Конан не умирает в книгах о Конане. А Толкин просто нарушил это правило, и за это я буду вечно его любить", — отметил он.

По мнению писателя, после убийства одного из центральных персонажей книги напряжение читателя многократно возрастает: "Теперь может умереть кто угодно", — объяснил Мартин.

Сериал "Игра престолов" стал популярным благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Его снимают с 2011 года, за это время "Игра престолов" получила 38 премий "Эмми".



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