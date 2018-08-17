Экс-супруг Седоковой во второй раз стал отцом

Сегодня стало известно, что экс-супруг певицы Анны Седоковой бизнесмен Максим Чернявский стал отцом во второй раз. Избранница Максима Чернявского подарила ему дочь.

Он уже три года встречается с 27-летней моделью Дарьей Сидоровой, которая и подарила ему дочь. Известно, что их познакомила Анастасия Решетова, которая была соперницей Сидоровой в конкурсе красоты «Мисс Россия» в 2014 году. Пока неизвестно, собирается ли бизнесмен узаконить отношения со своей возлюбленной, сообщает украинский портал «Вести».

Напомним, что Анна Седокова и Максим Чернявский были вместе два года. За это время у пары родилась дочь Моника. Правда, даже общий ребенок не спас семью от распада. Влюбленные разошлись без скандалов, однако несколько лет спустя Чернявский заявил, что намерен лишить Седокову родительских прав. Конфликт между Анной и Максимом продолжался последние полгода, лишь недавно, хоть и не без трудностей, им удалось обговорить нюансы и принять решение, которое устроило бы обоих.

Анна Седокова мечтает о новых отношенияхПевица Анна Седокова не так давно призналась, что ее сердце снова свободно. Артистка не скрывает, что страдает от одиночества.

Также отметим, что у 35-летней артистки есть старшая дочь Алина от первого мужа футболиста Валентина Белькевича. А в апреле прошлого года Анна родила сына Гектора. Она предпочитает не говорить о том, кто является отцом малыша. Однако известно, что звезда познакомилась с ним на премии RU.TV два года назад. По некоторой информации, этим мужчиной является бизнесмен Артем Комаров. С ним певица рассталась вскоре после появления сына на свет.



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