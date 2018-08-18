Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за угроз поклонника

Известная актриса обратилась в полицию из-за многочисленных угроз от поклонника. Неизвестный постоянно пишет Татьяне Кравченко, более того, пытается выманить у нее денежные средства в размере десяти тысяч рублей. Кравченко намерена наказать обидчика по всей строгости закона.

К сожалению, никто не застрахован от действия нечистых на руку людей. Более того, известные личности чаще всего становятся жертвами мошенников, которые в погоне за легкими деньгами готовы на многое. Недавно звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко узнала на своем опыте что такое быть целью навязчивого поклонника. Поначалу неизвестный мужчина забрасывал актрису сообщениями с угрозами, а позже стал выпрашивать у нее денежные средства в размере десяти тысяч рублей.

64-летняя Татьяна Эдуардовна не намерена пускать дело на самотек, потому что неизвестно, что творится в голове горе-поклонника, поэтому она обратилась с заявлением на обидчика в правоохранительные органы. Кравченко не исключает, что в отношении незнакомца будут приняты жесткие меры.

«Да, у меня вымогали деньги, но об этом я пока ничего не буду говорить. Скажу лишь одно: возможно, будет суд, — рассказала актриса «СтарХиту».

Чем закончится данная история, пока неизвестно. Ясно лишь одно: ситуация с горе-поклонником не первая скандальная история в жизни Татьяны Эдуардовны. Ранее актриса вместе со своей коллегой по «Сватам» Олесей Железняк попала в черный список «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы». На этом проблемы команды любимого кинопроекта, вызванные неустойчивой политической ситуацией между Украиной и Россией, увы, не закончились.

Дело в том, что свое время над популярным сериалом трудилась украинская студия «Квартал 95», однако работу над проектом пришлось приостановить по политическим причинам. Более того, в конце ноября прошлого года «Сваты» были запрещены к показу на территории Незалежной. Позднее руководство украинского телеканала «1+1», на котором транслировался сериал, подал в суд на Министерство культуры страны, и запрет был приостановлен.

Напомним, Татьяна Кравченко играет в «Сватах» на протяжении десяти лет. За это время она прикипела к актерам и съемочной команде. О своей героине Валентине Петровне Будько она отзывается с большим уважением. «В сериале «Сваты» я играла мамин характер. Но когда мама узнала об этом, немножко расстроилась. Говорила мне: «Ну что это? Я же не деревенская женщина!» Я не понимала, при чем здесь деревенская женщина? Я показала ее натуру — взрывную и вспыльчивую! Вот этот темперамент, которому многие женщины позавидовали бы, я и имела в виду», — делилась Кравченко в «Инстаграме».



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