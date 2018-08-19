Путин станцевал на свадьбе в Австрии

Президент России Владимир Путин накануне неожиданно посетил свадьбу в Австрии, где прошла церемония бракосочетания главы МИД этой страны Карин Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером.

Свадебная церемония прошла в небольшой деревне Гамильц, что располагается в южной части Австрии. Среди гостей было много представителей австрийского правительства. Однако наибольший мировой резонанс эта свадьба получила из-за визита на мероприятие российского президента Владимира Путина, который не часто позволяет себе подобные визиты.

Тем временем выяснились некоторые подробности этой свадьбы. Оказалось, что глава РФ поехал в Австрию вместе с артистами Кубанского казачьего хора. Именно выступление таких артистов было преподнесено в качестве свадебного подарка. На эти цели было потрачено почти два миллиона рублей. Столько стоит выступление кубанских артистов, коих набралось 17 человек.

Другим моментом, на котором заострили внимание иностранные журналисты, стало поведение Путина. Он вел себя абсолютно расковано, а пробыл на свадьбе примерно один час. За это время лидер России успел поздравить молодоженов, а также станцевал с невестой. Также примечательно, что торжественные мероприятия пришлось немного задержать. Это было связано с опозданием Путина.

В этом контексте сам собой всплывает наружу политический контекст. Дело в том, что в последнее время отношения между Россией и Австрией стали налаживаться. После прихода нового кабинета, в который входит и Кнайсль, из Вены стали чаще звучать предложения о налаживании отношений с Москвой. Вместе с этим Австрия неохотно вводит антироссийские санкции и всем своим видом дает понять, что Европе следует пересмотреть свое отношение к РФ.

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