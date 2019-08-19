Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему приехать в страну

19.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему приехать в странуПродюсер коллектива Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского о разрешении посетить Украину. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Разина, он хочет навестить находящуюся в больнице солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо. Она находится в коме в одной из больниц Полтавы.

«Меня не пускают на Украину по указанию бывшего президента Украины, — пояснил продюсер. — Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она всё чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину».

В июле Разин заявил, что группа «Ласковый май» больше не будет приезжать с концертами в Грузию из-за скандальных высказываний ведущего журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

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