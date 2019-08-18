На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за иронии про блокадницу



Общественник Виталий Бородин пожаловался Генпрокурору Юрии Чайке на инстаграм певицы Ольги Бузовой, сообщил "Пятый канал".

Бородина возмутила шутка телеведущей про блокаду.

Ранее артистка опубликовала в инстаграме ролик, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. Свою шутку она объяснила тем, что у нее в семье "было принято все доедать". Публикация вызвала резонанс и шквал критики со стороны подписчиков и публичных персон.

Бородин назвал пост Бузовой неприемлемым и обратился к Чайке.

"Я считаю, что Гепрокуратура должна взять ситуацию на особый контроль и выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать ее Instagram. Вот тогда для нее будет большим примером, большим уроком", — цитирует его "Пятый канал".

Общественник также предположил, что, публикуя такое видео, певица могла находиться в состоянии аффекта, "возможно наркотического или какого-либо еще".

После разгоревшегося скандала Бузова извинилась перед теми, кого мог оскорбить ее пост, пояснив, что в ролике она шутила "только над собой", однако удалять свою публикацию отказалась. Кроме того, мать певицы Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







