Автор «Игры престолов» поведал о влиянии сериала на окончание романа

20.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Автор «Игры престолов» поведал о влиянии сериала на окончание романа
Джордж Мартин, автор серии романов «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которого был снят ставший культовым сериал «Игра престолов», заявил, что не намерен изменять окончание произведения из-за неоднозначного финала телевизионного шоу.

В интервью The Guardian он объяснил, что сериал не был «хорошим» для него. По словам Мартина, то, что должно было ускорить процесс написания заключительных романов серии, в действительности его замедлило. Писатель обратил особое внимание на то, что завершение телесериала не окажет совершенно никакого влияния на его планы.

«Вы не можете угодить всем, поэтому угодите себе», — подчеркнул Мартин.

Он также заметил, что тоскует по тем временам, когда мог приходить в книжный магазин, бродить между книжных полок и его не узнавали.

Напомним, ставший культовым американский телесериал под названием «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Первый эпизод зрители увидели в 2011 году, а в апреле 2019 года вышел финальный сезон. Фанаты не оценили его и подготовили петицию с требованием к авторам переснять последние эпизоды.

Директор канала HBO Кейси Блойс объяснил, что у людей всегда будет разное мнение касательно развития сюжетной линии и историй героев масштабного проекта. По его словам, он практически не вмешивался в работу сценаристов, так как они «прекрасно понимали друг друга» на финальном этапе творческой деятельности.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 2 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Автор «Игры престолов» поведал о влиянии сериала на окончание романа"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
67, за 0,250