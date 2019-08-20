Волочкова пояснила причину своей страсти к шпагатам

20.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Волочкова пояснила причину своей страсти к шпагатам
Известная российская балерина Анастасия Волочкова пояснила любовь к необычным снимкам тем, что «живет в шпагате». Об этом танцовщица рассказала в Instagram.

Волочкова опубликовала в соцсети фотографию, где она позирует в традиционном шпагате на катере. При этом балерина рекомендовала поклонникам не повторять ее опыт.

«Не пытайтесь повторить мой опыт на ходу катера. Это опасно. Можно упасть в море. Не дойдя до этих перил», — написала Волочкова.

Танцовщица отметила, что она «живет в шпагате», поэтому на всех фотографиях исполняет па.

«Я всегда так путешествую на любых катерах и яхтах. Я вообще живу в шпагате! Это ведь элемент моей профессии», — добавила балерина.

Волочкова не забыла напомнить своим подписчикам, что ее шпагат занесен в Книгу рекордов России как самый длинный.

Ранее психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил причину провокационного характера фотографий Волочковой. По его словам, женщина пытается понравиться и показать, сколько сил она вложила в свое тело. Эксперт отметил, что людей вполне естественно раздражают постоянные шпагаты балерины. Однако естественным остается и ее желание эти шпагаты демонстрировать, поскольку она действительно добилась высоких результатов.

Психолог даже сравнил Волочкову со знаменитым голливудским актером Жан-Клодом Ван Дамом, который тоже любил позировать, сидя на шпагате. Двух звезд также объединяет пристрастие к балету, которому Ван Дам посвятил пять лет своей жизни.

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