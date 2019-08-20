Богомолов впервые заговорил о стычке с Виторганом из-за Собчак

20.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Богомолов впервые заговорил о стычке с Виторганом из-за Собчак
Российский театральный режиссер и поэт Константин Богомолов, вспоминая о драке в январе с актером Максимом Виторганом, заявил, что не держит обиды на оппонента.

Богомолов оказался в центре внимания общественности и СМИ после информации о романе с телеведущей Ксенией Собчак. Как полагают журналисты, именно эти отношения привели к разладу в семье телеведущей и актера Виторгана. Из-за Собчак, согласно догадкам, мужчины и повздорили.

«Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться», — откровенно рассказал Богомолов.

Он подчеркнул, что произошедшая в начале года история до сих пор остается для него непонятной. Режиссер также добавил, что не умеет драться и надеется, что не научится этому навыку. По его словам, в конфликтной ситуации он может повысить голос и даже нецензурно выразиться, однако затем, как правило, приносит извинения за подобное поведение.

Напомним, роман Собчак и Богомолова страна обсуждает уже несколько месяцев. Не так давно в СМИ просочилась информация о том, что в сентябре пара намерена скрепить свои отношения браком.

Сообщения о романтическом чувстве между журналисткой и режиссером распространились после появления в Сети видео, на кадрах которого бывший муж Собчак бьет Богомолова у одного из столичных кафе. После этого информация подтвердилась: Виторган и Собчак развелись, передает «Утро.ру».

Бывшие супруги до сих пор продолжают выяснять отношения, однако уже в интернет-пространстве. Например, в июле они устроили перепалку в соцсетях, обменявшись язвительными комментариями в Instagram.

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