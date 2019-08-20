Боярский признался, чего ждет от «Голоса. 60+»



Известный советский актер и певец Михаил Боярский, который стал наставником в музыкальном конкурсе «Голос. 60+», поделился своими ожиданиями от проекта.

Артист заявил, что первый раз выступает в роли ментора в этой передаче. По его словам, это довольно волнительный процесс, поскольку он связан с судьбой конкурсантов.

Боярский также выразил сомнение в том, что участники «Голоса. 60+» идут в проект, чтобы добиться славы. Речь идет о людях в возрасте, которым важнее петь для себя, чем строить какую-то карьеру. Этим пожилые конкурсанты «Голоса» и хороши, уверен актер.

«Я думаю, что конкурсанты будут петь для души, а не для славы. Я надеюсь, что конкурсанты будут петь сердцем — мне это ближе. Очень важно, что они выберут по репертуару, я понимаю, что никто рэп читать не будет, потому что до сердца рэпом не достучишься», — рассказал Боярский Naton News.

В качестве примера он привел Леонида Утесова и Игоря Талькова — певцов, которые не заканчивали консерваторий, но смогли достучаться до сердец своих слушателей. Боярский уверен, что люди, которые идут на сцену за славой, вряд ли смогут добиться настоящего успеха.

Ранее Первый канал назвал имена наставников конкурса «Голос. 60+». Ими оказались Пелагея, Лев Лещенко, Валерия и Михаил Боярский. Последние двое сменили Леонида Агутина и Валерия Меладзе.

Свои заявки на первый кастинг прислало где-то 7-8 тысяч талантов в возрасте со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В следующую стадию отбора попали 850 человек, из них до «слепых прослушиваний» (начнутся 19 августа) было допущено 150 вокалистов старшего поколения.



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