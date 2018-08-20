Дочь Алексея Панина начнет карьеру в кино



Анна будет героиней картины, режиссером которой станет ее отец. Девочка очень рада, что папа предложил ей роль. В будущем дочь Алексея Панина подумывает о карьере актрисы.

Актер решил попробовать себя на новом поприще – в качестве режиссера. Уже осенью Алексей приступит к съемкам первой картины под рабочим названием «Я вернулся». В главных ролях – сам Панин и его дочка, одиннадцатилетняя Анна. Девочка мечтает пойти по стопам отца. Оператором выступит Александр Сюткин, который работал не только с российскими артистами, но и с зарубежными, например Леди Гагой и Рианной.

«В юности, как и многие актеры, хотел снять кино, но только сейчас звезды сошлись и появилась возможность реализовать загаданное, — поделился со «СтарХитом» Алексей. — Во-первых, недавно познакомился с людьми, которые согласились профинансировать картину. Во-вторых, подросла дочь, Аня уже успела принять участие в нескольких эпизодах. Я профессионал, поэтому объективно оцениваю способности ребенка. Если бы их не было, то смысл лезть? Но данные есть. Когда предложил Ане сыграть со мной, конечно, она обрадовалась!»

На данный момент наследница Панина занимается в студии, а в будущем планирует поступать в театральный институт.

«Понимаю, что нужно набираться опыта, – рассказала «СтарХиту» Анна Панина. – И вот выпал удачный шанс. Спасибо папе!»

Актер приступит к работе над фильмом в октябре в Саратове. Процесс займет около 12 дней. Картина станет современной адаптацией фильма «Невинные создания», снятого по рассказам Аркадия Аверченко в 2008 году. Панин снова сыграет вора, который крадет кошелек, убегает и случайно оказывается в поселке, где знакомится с девочкой.

«В кадре также появятся Стас Костюшкин с женой Юлией и Никита Джигурда, – продолжает Алексей. – Кстати, Никита предстанет в непривычной для многих глубокой философской роли. В конце он произнесет важный монолог о жизни. Не стану скрывать, фильм делаем, ориентируясь на картины Алексея Балабанова. Это будет короткий метр. Надеюсь, удастся презентовать работу на разных фестивалях».

Панин делится, что в будущем хочет создать собственное кинопроизводство вместе с Костюшкиным. С недавних пор артисты близко общаются и строят совместные творческие планы. Даже успели поработать в тандеме – сняли клип для группы «Бурановские бабушки».



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