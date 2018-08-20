В Петербурге госпитализировали звезду «Убойной силы» актера Леонова-Гладышева

20.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Петербурге госпитализировали звезду "Убойной силы" актера Леонова-ГладышеваВ Петербурге в Елизаветинскую больнице госпитализировали актера Евгения Леонова-Гладышева. О причинах госпитализации будет сообщено дополнительно. Известно, что актер попал в больницу вечером 16 августа.

Леонов-Гладышев известен российскому зрителю своими ролями в фильмах "Место встречи изменять нельзя", "Огни", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Бандитский Петербург".

Актер родился в Вильнюсе в 1952 году. Закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, затем работал на "Ленфильме". В 2007 году был удостоен звания Народного артиста России.

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