Фильм с Кевином Спейси с треском провалился в прокате, собрав $126

21.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Фильм с Кевином Спейси с треском провалился в прокате, собрав $126
Фильм «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси смогла собрать в 1-й день проката всего $126. Премьера последнего фильма в карьере актера состоялась в США 18 августа.

Как сообщает The Hollywood Reporter, лента демонстрировалась на 10 экранах. С учетом стоимости билетов на каждый сеанс приходило в среднем менее двух человек.

Таким образом, фильм с участием молодых звезд Тэрона Эджертона и Энсела Эльгорта может стать самым громким кассовым провалом в карьере Спейси, отмечает издание.

Кевин Спейси оказался в центре скандала после того, как его обвинил в домогательствах актер сериала «Звездный путь» Энтони Рэпп. Спейси заявил, что не помнит такого инцидента, но принес извинения коллеге. Число заявивших о сексуальных домогательствах со стороны актера превышает 15 человек.

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