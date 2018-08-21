Панин упал на колени и поцеловал Крымский мост



Одиозный российский актер Алексей Панин прибыл на Крымской мост. Скрыть эмоции от посещения переправы артист не пытался — напротив, Панин традиционно играл на публику и даже расцеловал асфальт.

«Этот тот самый Крымский мост!» — кричит Панин на видео, появившемся в Сети.

Отметим, Панин должен был покинуть Крым на самолете несколько дней назад, однако в последний момент попросил снять себя с рейса. Очередную выходку актер объяснил тем, что волновался за дочь. По словам Панина, перед вылетом у него возникло некое предчувствие.

Пассажирам рейса Симферополь — Москва из-за внезапного решения Панина пришлось ждать около двух часов. Попросить снять с себя рейса, впрочем, может каждый — такая возможность прописана в требованиях авиационной безопасности.



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