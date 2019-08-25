Oxxxymiron сообщил об уходе с лейбла и отказе от репертуара

25.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Oxxxymiron сообщил об уходе с лейбла и отказе от репертуараРэпер Мирон Федоров, который больше известен под псевдонимом Oxxxymiron, сообщил что прекращает сотрудничество с лейблом Booking Machine. Музыкант объявил об этом со сцены московского фестиваля Booking Machine Festival.

«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, всё сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», — приводит его слова «РИА Новости» в воскресенье, 25 августа.

То есть рэпер покинет пост исполнительного директора лейбла, перестанет сотрудничать с ним как исполнитель и, скорее всего, больше не будет выступать со старыми песнями. По словам Oxxxymiron, на фестивале зрители стали свидетелями ретроспективы большинства его известных песен, которые, возможно, он исполняет в последний раз .

Booking Machine появился в 2012 году, а в 2017 году пост исполнительного директора (CEO) занял Мирон Федоров. Он занимался менеджментом исполнителей.

Ранее сообщалось, что песня Oxxxymiron прозвучит в одном из сериалов Netflix.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Oxxxymiron сообщил об уходе с лейбла и отказе от репертуара"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,212