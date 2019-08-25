Супруга Петра Мамонова поведала о состоянии и дальнейших планах мужа

25.08.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Супруга Петра Мамонова поведала о состоянии и дальнейших планах мужа
Лидер легендарной андеграундной группы «Звуки Му» Петр Мамонов чувствует себя лучше и даже попросил привезти ему диски с проповедями. Об этом рассказала его супруга Ольга Мамонова.

По ее словам, врачи считают состояние Мамонова стабильным. Однако сама она считает, что мужу гораздо лучше.

«Видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький, и разговаривает, и все разумно, и все логично», — поделилась женщина в комментарии РИА Новости.

Мамонова добавила, что по поручению супруга сегодня едет в Верею за дисками отца Дмитрия Смирнова

«Говорит мне: «А то лежу тут, как дурак, буду проповеди слушать». Вот, еду», — добавила она.

Ранее стало известно, что музыкант попал в реанимацию с инфарктом в тяжелом состоянии, в связи с чем все его концерты были отменены. Был в репертуаре артистка и спектакль, но Мамонова сказала, что после выздоровления он не будет возвращен, потому Петр «не потянет чисто физически». Вместо этого планируется организовывать творческие встречи.

«Я Петру больше не верю! Он думал, что сильный, нет, вот инфаркт! Я никак не ожидала, ни с какой стороны», — посетовала она.

Мамонова напомнила, что артисту всего 68 лет, «но он своим сердцем, правда, за все переживает».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Супруга Петра Мамонова поведала о состоянии и дальнейших планах мужа"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,248