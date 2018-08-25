Пластический хирург Сергей Блохин раскрыл правду о подтяжках Бондарчук и операции Гурченко



Сергей Блохин считается одним из самых популярных хирургов РФ. Он неоднократно работал со звездами отечественного шоу-бизнеса, прекрасно зная, кто из них решил поправить то, что дано ему от природы.

Cергей Блохин стал узнаваемым благодаря проектам «Формула красоты» и «На десять лет моложе», в которых помогал героям становиться красивее. На самом деле в медицине он известен уже давно. За 30 лет практики провел больше 30 тысяч операций. Именно Блохин сделал первую пластику груди в нашей стране. Среди его клиентов политики, олигархи и знаменитости – Катя Гордон, Алена Водонаева.

ПРОБЛЕМЫ КСЕНИИ СТРИЖ

— Сергей Николаевич, у вас огромный стаж работы. Что оканчивали?

Сергей Блохин

После школы переехал из Петрозаводска в Москву и поступил в Первый медицинский университет имени Сеченова. В 1986 году начал заниматься реконструктивной хирургией в ординатуре Онкологического центра имени Николая Блохина. Сразу отмечу, что мы не родственники, а просто однофамильцы. Именно Николай Николаевич отправил меня в Германию и Бразилию набираться опыта у лучших пластических докторов. Он считал, что надо давать не только жизнь, но и ее качество: например, женщине удалили грудь, значит, нужно ее восстановить. Вернувшись на родину, продолжил работать. Впоследствии открыл собственную сеть Frau Klinik.

— Среди ваших клиентов много знаменитостей. С кем комфортнее работать – с ними или обычными людьми?

Сергей Блохин

Артисты – пациенты непростые: не всегда наши мнения сходятся. Я могу и отказать. Бывает, что звезды вынашивают решение годами и лишь потом обращаются. Среди них Алена Водонаева.

— Знаю – она перенесла сложную операцию по уменьшению груди...

Сергей Блохин

Да, у нее произошла деформация после родов и кормления, попросту все обвисло... Алену мучили постоянные боли в спине. Плюс возникали проблемы при покупке одежды. Водонаева призналась, что давно мечтала сделать формы более скромными. Операция длилась четыре часа. Итогом осталась довольна. Так же, как и Наталья Штурм. У Наташи, за плечами которой два развода, появился мужчина на 17 лет моложе. Захотела преобразиться. Вставили импланты, провели липофилинг лица. Теперь регулярно демонстрирует результат на пляже и не снимает платья с декольте.

— А актриса Наталья Бондарчук с чем к вам обращалась?

Сергей Блохин

Отмечала юбилей и к этой дате решила измениться. Сделали глубокую круговую подтяжку лица, пластику шеи и блефаропластику.

— Но бывают же и осложнения?

Сергей Блохин

Довольно часто. Поэтому всегда просим предварительно сдавать анализы, результаты которых тщательно проверяем. Например, Ксению Стриж не сразу допустили из-за проблем со здоровьем. Сначала отправили подлечить хронические болячки, ведь в прошлом она вела не самый здоровый образ жизни. Как следствие, реабилитация проходила тяжело: два месяца не затягивались швы, гноились, отеки не спадали. Когда все восстановилось, Стриж наконец увидела результат: удалось избавиться от носогубных складок, обвисших щек, второго подбородка. В следующий раз за подобный случай не возьмусь. Просто дело было на программе «На десять лет моложе», и меня уговорили.

НОС ДЛЯ ДОЧКИ

— Близких оперируете?

Сергей Блохин

Да. Супруге Ирине делал подтяжку лица. А вот ринопластику дочке провел коллега Игорь Вульф. Я профи по всему, кроме этого. Очень специфическая сфера.

— Вы запретили ей увеличивать грудь. Почему?

Сергей Блохин

Она бы не получила желаемый эффект из-за особенностей анатомии.

— А бывают просьбы на грани?

Сергей Блохин

Конечно! Сумасшедшие постоянно обращаются. Приносят фотографии и просят нос, как у Анджелины Джоли, или скулы, как у жены Джигана. Мы работаем с людьми, недовольными собой, с кучей комплексов. Если требования зашкаливают, прощаемся.

— Случается так, что пластика затягивает?

Сергей Блохин

Да. Сначала дама просит губы, потом щечки... Затем жалуется, что попа провисла. Главное, не перегнуть палку, как это в свое время сделали Людмила Гурченко и Вера Алентова. Люблю их творчество, но с пластикой явный перебор.

— Кстати, о пятой точке. Сейчас в тренде накаченные ягодицы. Кто из звезд обращался?

Сергей Блохин

Маша Цигаль. Ей требовалось хирургическое вмешательство по со стоянию здоровья. А в ходе беседы выяснилось, что дизайнера давно беспокоил вопрос отсутствия округлой попы. Причем не помогали ни спортзал, ни правильное питание. Дело в конституции. В итоге решили объединить две операции под одним наркозом. Все прошло отлично.

— А самая опасная операция?

Сергей Блохин

Все такие. Никто не застрахован от образования тромбов как в пластической, так и в обычной хирургии. Когда врач вскрывает ткани, даже если пытается спасти жизнь человека после аварии, он всегда автоматически наносит вред, так как по природе нас не должны резать, зашивать и так далее. У всех организм реагирует по-разному.

— Правда, что вы увеличиваете грудь всего за 15 минут?

Сергей Блохин

Да. Подтяжку лица делаю за 90. Другим врачам требуется до семи часов. Понимаете, чем меньше ткани открыты, тем быстрее впоследствии восстанавливаются.

— Ваш главный принцип?

Сергей Блохин

Не навреди. Лучше отказаться, чем сделать неудачно.



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