Борис Корчевников снова замечен на программе «Прямой эфир»



Телеведущие пообщались по душам. Андрей Малахов и Борис Корчевников рассказали об успехах за прошедший год, а также раскрыли некоторые тайны новых проектов. Программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» также собирала огромное количество просмотров в Интернете.

Ровно год назад Борис Корчевников появился в студии программы «Прямой эфир» вместе с популярным телеведущим и главным редактором проекта «СтарХит». Тогда переход Андрея Малахова на телеканал «Россия 1» обсуждала вся страна. Теперь они встретились вновь, чтобы поделиться со зрителями успехом, который сопутствовал им на протяжении 12 месяцев.

«Тот эфир год назад был невероятным. Каждый вечер моя мама со мной обсуждает программу «Андрей Малахов. Прямой Эфир», я застаю ее смотрящей твою передачу», – признался Корчевников Малахову.

Ведущие вспомнили, что самый первый выпуск обновленного ток-шоу посмотрело более миллиона человек в Интернете. Они признали, что тогда говорили очень откровенно на самые разные темы, которые раньше никогда не затрагивали. Борис вспоминал, как встретил папу, которого не видел на протяжении долго времени, рассказал об опухоли, с которой жил много лет.

Корчевников отметил, что все же самую большую тайну раскрыл все-таки Малахов. Впервые в студии оказалась жена телеведущего Наталья Шкулева, которая на тот момент была беременна. Андрей признался, что супруга очень прониклась личной историей Бориса и теперь относится к нему очень трепетно.

«Не помню, что мы говорили и обсуждали, но я знаю одно – когда видишь человека на экране и встречаешь его в жизни, существует стереотип восприятия, – рассказал Малахов. – Наташа настолько близко к сердцу приняла твою историю, что когда приходит в церковь и оставляет записки о здравии, всегда пишет твое имя».

После ухода из программы «Прямой эфир» Корчевников начал работать над передачей «Судьба человека». Несмотря на то, что обычно знаменитости открывают перед ним душу, был один эфир, когда Борису самому пришлось отвечать на неудобные вопросы. В разговоре с актрисой Анной Ковальчук они затронули тему семьи и брака. Артистка начала расспрашивать ведущего о его личной жизни – Борис смутился и ответил, что не женат. Ковальчук пристыдила Корчевникова, на тот момент ему было 35 лет, и отметила, что ему следует проявлять больше инициативы в поиске невесты, если он мечтает о семье.

Борису запал в сердце этот разговор, он считает Анну потрясающей женщиной, к мнению которой стоит прислушаться. Также он восхищен ею как мамой двоих детей. «Она откроет новый сезон на телеканале «Спас», будет читать сказки. Анна делает это потрясающе. Она удивительная мама!» – приоткрыл тайну Корчевников.

Андрей Малахов заинтересовался новым проектом коллеги и признался, что, возможно, это заинтересует его ребенка.

«Мой сын Саша сможет послушать, ему девять месяцев. Он ни разу не видел телевизор, но слушает музыку и сказки. Мы стараемся ограждать его от любых гаджетов. Возможно, сказки в исполнении Анны Ковальчук ему понравятся», – предположил Андрей.

Ведущие вспоминали, как много знаменитых артистов раскрыли душу перед Борисом во время его программы. Однако Корчевников ждет в гости Андрея Малахова. «Я очень надеюсь, что очень скоро мы встретимся в студии «Судьба человека». Я благодарен, что ты согласился прийти и рассказать о своем пути», – рассказал Борис.

Корчевников признался, что ему хотелось бы вспоминать и тех великих людей, которых уже нет с нами – именно поэтому в новом сезоне он запускает программу «Далекие близкие».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







