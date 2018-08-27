Юлия Началова призналась о причинах развода с Евгением Алдониным



Юлия Началова развелась с Евгением Алдониным в 2011 году, но довольно длительное время отказывалась рассказывать, почему случился разрыв. Теперь же певица разоткровенничалась о личной жизни и деталях своих романов.

«Ты герой не моего романа» — знаменитые строчки из песни Юлии Началовой удивительным образом стали частью биографии самой артистки. Снова и снова она влюблялась в известных мужчин, чтобы потом разочароваться и задуматься о расставании.

И если первый брак с экс-солистом группы «Премьер-Министр» она сама называет ошибкой юности, то вторая свадьба с футболистом Евгением Алдониным была обдуманным решением. В эфире программы «Судьба человека» Юлия призналась, что искренне любила спортсмена, но в какой-то момент для них обоих работа вышла на первый план.

«Мы все время были на расстоянии. Он находился на сборах, а я на гастролях и в студии. Если вы думаете, что был какой-то третий человек в наших отношениях, то это неправда. Мы расстались очень мирно, не делили табуретки, об этих меркантильных вопросах даже речи не шло. Просто в какой-то момент поняли, что пора расставаться, а иначе это скажется на нашей дочери Вере. Сейчас у меня с Женей прекрасные отношения. Мы часто общаемся по поводу дочери, решаем вместе любые вопросы», — рассказала Началова.

Это сейчас дочь Вера является главной радостью для звездной мамы. Однако был период, когда Началова боялась бесплодия и буквально боролась за возможность стать мамой.

Тогда ей было чуть больше 20-ти, и ради мужа Дмитрия Ланского Юлия решила похудеть. Экспериментируя с голоданием, она довела себя до крайней степени истощения.

«Я весила 42 килограмма. Тогда мне казалось, что выгляжу нормально, но это был настоящий кошмар. Дима меня поощрял, говорил, что ему все нравится. Я просто ничего не ела, пила одну воду, а потом мой организм отказался воспринимать и воду. Я пришла к врачу, а он мне сказал, что о детях можно забыть. Это был страшный удар, ведь я всегда мечтала о малыше. Именно поэтому я твердо решила, что займусь здоровьем, и начался долгий период восстановления. А с Димой после всего это я рассталась. Просто сменила замки и все. Сейчас мы не общаемся», — поделилась переживаниями певица.

И если с первым супругом артистка потеряла контакт, то Евгений Алдонин до сих пор является ее близким другом. Их отношения не испортили даже слухи об изменах Началовой. Тогда ей приписывали роман с хоккеистом Александром Фроловым, который позже все-таки начался.

«В прессу просочились мои фотографии с Фроловым, где мы якобы обнимаемся, но они были сделаны случайно в одном американском ресторане. Уже потом, когда я оформила развод с Женей, примерно через полгода, мы начали встречаться. Однако через какое-то время я поняла, что это не мое. Вообще отношения со спортсменами на расстоянии меня не устраивают», — заявила звезда.

Сейчас Юлия абсолютно счастлива, ведь у нее есть дочь и любимый мужчина, о котором артистка предпочитает не распространяться. Единственное, о чем мечтает Началова — это избавиться от подагры, которую у нее диагностировали несколько лет назад. «Это болезнь королей. Кто-то в моем роду очень много кушал икры и запивал шампанским. Вот оно и сказалось. А если серьезно, я хочу пожелать себе здоровья, это самое главное. У меня столько планов! Я хочу работать, увидеть внуков, правнуков», — поделилась звезда в финале программы.

Поклонники не сомневаются, что Началовой обязательно удастся победить болезнь, ведь она привыкла бороться за счастье и исполнение своих желаний.



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