Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров снял фильм о событиях на Куштау

Шихан Куштау недалеко от Стерлитамака станет памятником природы: по крайней мере, так пообещали местные власти. Это настоящая победа для жителей Башкирии, которые несколько недель боролись за сохранение горы. Активисты даже разбили палаточный лагерь у подножия шихана, чтобы не дать Башкирской содовой компании вырубить там лес и начать добычу известняка. В середине августа на акцию в защиту Куштау собрались больше 10 тысяч человек, против них вышли сотрудники БСК, полиции, ЧОПа и ОМОН. По заданию генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова специальный корреспондент Сергей Морозов отправился в самую гущу башкирских протестов и провел два дня между воюющими сторонами.

О том, как активистам удалось отстоять шихан и почему то, что там произошло, важно не только для Башкирии, но и для всей России, — в новом фильме-расследовании Сергея Шнурова «Победа под Куштау».