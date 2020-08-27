Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров снял фильм о событиях на Куштау

27.08.2020 Автор: Рубрика: Авторское, Общество Отзывов нет »

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров снял документальный фильм-расследование "Победа под Куштау" (Башкирия), которые размещен на сайте телекомпании и на YouTube.

Шихан Куштау недалеко от Стерлитамака станет памятником природы: по крайней мере, так пообещали местные власти. Это настоящая победа для жителей Башкирии, которые несколько недель боролись за сохранение горы. Активисты даже разбили палаточный лагерь у подножия шихана, чтобы не дать Башкирской содовой компании вырубить там лес и начать добычу известняка. В середине августа на акцию в защиту Куштау собрались больше 10 тысяч человек, против них вышли сотрудники БСК, полиции, ЧОПа и ОМОН. По заданию генерального продюсера RTVI Сергея Шнурова специальный корреспондент Сергей Морозов отправился в самую гущу башкирских протестов и провел два дня между воюющими сторонами.

О том, как активистам удалось отстоять шихан и почему то, что там произошло, важно не только для Башкирии, но и для всей России, — в новом фильме-расследовании Сергея Шнурова «Победа под Куштау».

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