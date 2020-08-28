Дальневосточный фермер Михаил Утробин рассказал премьеру о развитии бизнеса

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин в Благовещенске встречался с теми, кто взял в пользование «дальневосточный гектар»сообщает «Молодой Дальневосточник» .

Среди тех, кто решил работать на дальневосточной земле, — известный в Хабаровске фермер, спортсмен и блогер Михаил Утробин. В настоящее время масштабы его деятельности уже не могут ограничиться пределами одного гектара. Премьер-министр согласился с тем, что предпринимателям, чья производственная деятельность отличается высоким уровнем продуктивности, нужно предоставлять дополнительные земли. Михаилу Утробину данные меры поддержки позволят увеличить объемы поставок сыров и мороженого за рубеж, в Юго-Восточную Азию. Удивляться этому ни в коем случае не стоит, поскольку хабаровские фермеры и выпуск продукции высокого качества ничего не разделяет, дальневосточные производители работают по передовым стандартам.

Михаил Утробин отметил, что общение с премьером было непринужденным, почти как с соседом по даче. Фермер задал премьеру очень актуальный вопрос о повторном выделении земли участникам программы «Дальневосточный гектар».

- Мне на одну корову надо не менее трех гектаров земли. Если я планирую развести 30 коров, значит, мне надо минимум 90 гектаров. На встрече прозвучало предложение – давать «дальневосточный гектар» повторно тем, кто эффективно использует землю. Премьер ответил, что на Дальнем Востоке сотни миллионов гектаров свободной земли, поэтому надо помогать успешным фермерам, - сказал премьер.

Может быть это случится и не очень скоро, но обязательно произойдет. Уже сейчас ферма Утробина готовится к тому, чтобы продавать продукцию на всей территории Хабаровского края. Нашелся инвестор, поголовье коров увеличится до 130 голов. Сейчас, как говорит Михаил, у него работает слишком много людей – целых 14 человек. Но это все оправдано расширением хозяйства. Будет больше коров, станет больше молока. А люди уже обучены и проверены. Добавить зарплаты — и вперед, к новым литрам йогуртов, сливок и другой молочки.

Михаил Утробин за несколько лет фермерства сумел заслужить массу регалий — и лучший сельхозпроект Хабаровского края, и лучший проект Дальнего Востока, и даже лучший гектарщик во всей стране. Это приятно. Но самая лучшая для него награда, это когда за его мороженым стоит огромная очередь, а молоко люди пьют с удовольствием. Особый талант – людей радовать и с премьером разговаривать как с соседом по даче.

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