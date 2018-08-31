Ушел из жизни Иосиф Кобзон

31.08.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ушел из жизни Иосиф Кобзон
Умер эстрадный певец Иосиф Кобзон. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает kp.ru в Twitter.

Ему было 80 лет.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

В тот же день пресс-секретарь Кобзона Варвара Виноградова заявила, что госпитализация певца была плановой и в реанимацию его не переводили. С таким же сообщением выступила 26 июля супруга артиста Нинель Кобзон. Источник РИА Новости в Госдуме заявил, что депутат находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит курс химиотерапии.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году.

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