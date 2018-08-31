Юлия Савичева призналась в анорексии



В подростковом возрасте Савичева, как и остальные сверстницы, критично относилась к своей внешности. Юлия считала себя полной и, чтобы похудеть, села на строжайшую диету, из-за которой едва не попала в больницу. К счастью, она смогла вовремя остановиться.

Летом прошлого года певица впервые стала мамой, а уже спустя короткое время вернула себе былую стройность. Еще со временем «Фабрики звезд-2», благодаря которой Юлия получила пропуск в мир шоу-бизнеса, многим Савичева запомнилась в образе маленькой девочки со смешными косичками и пухлыми щеками. Тогда никто даже не подозревал, что именно из-за этих щек у девушки в детстве возникли комплексы по поводу фигуры. Она считала, что недостаточно стройна, поэтому решила кардинально избавляться от лишних килограммов.

Мания похудения преследовала Юлию с 13-летнего возраста – именно тогда будущая звезда стала ограничивать себя в питании. Пусть к стройности у Савичевой начинался довольно безобидно: она отказалась от сладкого, уменьшила порции потребляемой еды. Юлия, действительно, заметно похудела, но остановиться уже не смогла.

«В 15 лет мой день состоял из упаковки йогурта и пакетика сухариков, иногда даже исключительно только фруктов или овощей. При росте 160 сантиметров мой вес составлял 38 килограммов. Я стала одеваться во все черное, чтобы скрыть все лишнее, как мне казалось. Моя мама рыдала, заставляя меня поесть, но, к сожалению, у нее ничего не получалось. Папа был занят на работе», — поделилась певица.

Скудное питание на протяжении длительного времени ни к чему хорошему не привело: головокружения, тошнота, хроническая усталость стали постоянными спутниками Юлии. К счастью, до больницы дело не дошло благодаря счастливому случаю – девушку утвердили на кастинге в проект «Фабрика звезд». Тогда она поняла, чтобы задержаться на телешоу, надо быть здоровой, а, значит, необходимо сбалансировать питание.

Сейчас Савичева, имея за спиной горький опыт нарушения пищевого поведения, старается поддерживать девушек, которые столкнулись с аналогичной проблемой. Певица считает, что в этом случае поддержку больной должны оказать, прежде всего, самые близкие люди — родители.

«Я очень хочу пожелать, чтобы родители внимательно и трепетно относились ко всем переживаниям своего ребенка, слушали и слышали его, но в то же время оставляли личное пространство для него. Знаю, что сказать — одно, сделать — другое. Но, в конце концов, такие вещи точно зависят от нас. Вместе мы сможем все!» — подытожила певица.



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