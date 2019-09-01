Фанаты не смогли узнать располневшего Валерия Гаркалина



Известный актер, звезда фильмов «Ширли-мырли», «Катала», «Белые одежды» и многих других картин Валерий Гаркалин опубликовал фото, на котором его с трудом могли бы узнать даже самые преданные фанаты.

Свежий снимок актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На фото Валерий запечатлен сидящим за столиком на веранде в кафе с телефоном. Это была бы обычная фотография, если бы известный актер на ней был тем стройным и подтянутым брюнетом с доброй улыбкой, которого знает вся страна.

По фото видно, что народный артист сильно изменился — набрал вес и как будто стал выглядеть старше. Особенно заметны внешние изменения в сравнении с предыдущим фото, опубликованным практически год назад — 3 сентября в 2018 года. Тогда артист был стройным, активным, не был седым и не носил бороду.

Ввиду таких перемен многие поклонники не смогли узнать располневшего Гаркалина.

Вероятно, причиной изменений внешности стали проблемы со здоровьем, которые уже несколько лет испытывает артист. В свои 65 лет Гаркалин пережил несколько инфарктов, а в 2018 году был госпитализирован с воспалением легких во время гастролей в Иркутске.

Несмотря на проблемы со здоровьем, актер отметил свое 65-летие и два месяца назад в очередной раз стал дедушкой. Этим летом у Гаркалина появилась внучка Катя, которая была названа в честь ныне покойной жены артиста.

По словам коллег, актер, как и все люди, преданные своей работе и своему делу, всегда думает о себе в последний момент.

Фанаты Гаркалина в комментариях написали, что рады видеть артиста здоровым и отметили его обаяние.

Кто-то высказал мнение, что борода актера старит, но нашелся пользователь, который в ответ на это замечание сказал, что борода делает артиста «благородным».

«Борода старит. Но православно», «Я бы сказала — благородно», «Самый классный!!!», «Прекрасно», «Как рада тебя увидеть, Дядя Валера! Хоть и на фото», «Рад Вас видеть в добром здравии», «Как всегда Не вероятно обаятельно».



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