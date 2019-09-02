Эрнст озвучил условие возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»

02.09.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Эрнст озвучил условие возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил возвращения Александра Друзя в игру «Что? Где? Когда?».

«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока», — пояснил он ТАСС.

Напомним, что в феврале главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Друзь, который участвовал в шоу, якобы пытался подкупить его, предлагая поделиться выигрышем в случае предоставления правильных ответов. После этого Бер обратился с обращением в Комиссию по этике Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Сам же Друзь заявил, что это Бер предложил ему дать правильные ответы в обмен на выигрыш.

В итоге Первый канал решил отстранить Друзя от участия в ЧГК и «Кто хочет стать миллионером», но сохранил за ним пост вице-президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». В мае интеллектуал принес извинения за сложившуюся ситуацию.

В феврале журналисты попытались взять у Друзя комментарий, однако тот отказался разговаривать с прессой, сославшись на недомогание. Напомним, что Александр Друзь является магистром ЧГК, обладателем приза «Бриллиантовая сова» и приза «Хрустальная сова».

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